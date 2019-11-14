شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأخ الأكبر للفنان الشاب محمد فاروق شيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الأخ الأكبر للممثل الشاب محمد فاروق شيبة، اليوم الخميس، وأقيمت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الظهر، كما يقام العزاء بمنزل العائلة الكائن فى منطقة ميت عقبة.





وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، شائعة عن وفاة شيبة نفسه، قبل أن ينفيها الفنان الشاب على صفحته الشخصية على "فيس بوك" .

الفنان محمد فاروق شيبة شارك فى العديد من الأعمال، أبرزها مسلسل "ابن حلال" بطولة النجم محمد رمضان، وكان بوابة عبوره إلى جمهور الدراما فى مصر، كما شارك فى مسلسل "الكبير قوى" مع النجم أحمد مكى.