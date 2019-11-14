بعد 22 عاماً.. أيمن زيدان يجتمع مجدداً مع إبنيه في “جميل وهناء”.. شاهدوا كيف أصبحا !

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 08:57 مساءً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعت الممثل السوري ​أيمن زيدان​ والممثلين السوريين بشار وفادي حايك، اللذين أديا دوري إبني زيدان في مسلسل “​جميل وهناء​”، والذي عرض في عام 1997.

وركزت الكثير من التعليقات على شكل الأخوين حايك، وعلى التغيير الذي طرأ عليهما، وتذكر هؤلاء المسلسل الذي جمعهما مع زيدان والممثلات السوريات ​شكران مرتجى​ و​سامية الجزائري​ و​نورمان أسعد​.

يُذكر أن المسلسل، والذي عرض للمرة الأولى منذ أكثر من 22 عاماً، لا زال يعرض على بعض الشاشات العربية، وتميّز بمواقفه الكوميدية وطرافة الشخصيات التي ظهرت فيه.

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