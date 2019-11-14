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كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 08:57 مساءً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعت الممثل السوري أيمن زيدان والممثلين السوريين بشار وفادي حايك، اللذين أديا دوري إبني زيدان في مسلسل “جميل وهناء”، والذي عرض في عام 1997.
وركزت الكثير من التعليقات على شكل الأخوين حايك، وعلى التغيير الذي طرأ عليهما، وتذكر هؤلاء المسلسل الذي جمعهما مع زيدان والممثلات السوريات شكران مرتجى وسامية الجزائري ونورمان أسعد.
يُذكر أن المسلسل، والذي عرض للمرة الأولى منذ أكثر من 22 عاماً، لا زال يعرض على بعض الشاشات العربية، وتميّز بمواقفه الكوميدية وطرافة الشخصيات التي ظهرت فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 22 عاماً.. أيمن زيدان يجتمع مجدداً مع إبنيه في “جميل وهناء”.. شاهدوا كيف أصبحا ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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