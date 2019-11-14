فن ومشاهير

بعد 22 عاماً.. أيمن زيدان يجتمع مجدداً مع إبنيه في “جميل وهناء”.. شاهدوا كيف أصبحا !

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كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 08:57 مساءً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعت الممثل السوري ​أيمن زيدان​ والممثلين السوريين بشار وفادي حايك، اللذين أديا دوري إبني زيدان في مسلسل “​جميل وهناء​”، والذي عرض في عام 1997.


وركزت الكثير من التعليقات على شكل الأخوين حايك، وعلى التغيير الذي طرأ عليهما، وتذكر هؤلاء المسلسل الذي جمعهما مع زيدان والممثلات السوريات ​شكران مرتجى​ و​سامية الجزائري​ و​نورمان أسعد​.


يُذكر أن المسلسل، والذي عرض للمرة الأولى منذ أكثر من 22 عاماً، لا زال يعرض على بعض الشاشات العربية، وتميّز بمواقفه الكوميدية وطرافة الشخصيات التي ظهرت فيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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