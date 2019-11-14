صابون من براز البقر ومستحضرات تجميل من البول في الهند

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 08:57 مساءً - أعلنت شركة هندية أنها تعتزم انتاج الصابون والشامبو والعديد من مستحضرات التجميل من براز البقر والبول.

وذكرت صحيفة تايم أوف إنديا أن شركة Deen Doyal Dham şirket التي تعمل في مدينة ماثورا في ولاية أوتار براديش في الهند أنها ستنتج الصابون والشامبو من براز البقر

وأشارت إلى أن هذه المنتجات سيتم إنتاجها بناء على طلب كبير من الشعب الهندي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تخطط لإنتاج وتسويق منتجات التجميل إلى الخارج.

ووقعت الشركة اتفاقية مع شركة Amazon ، أكبر سوق على الإنترنت في العالم ، لبيع هذه المنتجات عبر الإنترنت.

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من جهته، قال رايندرا ، المسؤول في شركة Deen Dayal Dham ، “لقد خططنا لصنع هذه المنتجات بناءً على طلب شعب الهند”.

وأكد أن سعر المنتجات المنتجة سيكون منخفضًا وسيتمكن الناس من شرائها كما يحلو لهم.

وقال نائب الوزير مانيش غوبتا: “نقوم بجمع براز البقر والبول من المزارع”.

وأضاف ” سننتج الصابون، ومنتجات لرعاية جسم الإنسان والجلد. وستكون براز وبول هذه المنتجات هي المادة الخام لهذه المنتجات”.

يذكر أن الهند تقدس البقرة ، وقد برزت هذه الفكرة إلى الواجهة منذ فترة عندما قامت شركة هندية أخرى بإنتاج وبيع المشروبات من بول البقرة.