شيرين رضا وحنان مطاوع وهنا شيحة في لجان تحكيم "القاهرة السينمائي 41"

كشف مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة.



ويشارك في لجان التحكيم المختلفة من مصر كل من شيرين رضا وحنان مطاوع وهنا شيحة والمخرجة نادين خان والكاتب والروائي إبراهيم عبدالمجيد، بالإضافة إلى الممثلة اللبنانية بيتي توتل، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، والناقد الأردني ناجح حسن.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الدولية المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفين جاجان الحاصل على الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا لأحسن سيناريو مقتبس عن فيلم "زحام".

ويشارك في عضوية هذه المسابقة كل من الممثلة الصينية كين هايلو، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو، والمخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسي، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، والكاتب والروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد، والمخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي.





أما لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية فيترأسها الناقد الكندي بيرس هاندلنج المدير والرئيس التنفيذي السابق لمهرجان تورنتو السينمائي، وعضوية المنتج البلغاري ستيفين كيتانوف، والممثل الألماني توماس كريتشمان، والممثلة المصرية هنا شيحة، والممثلة اللبنانية بيتي توتل.

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ويترأس لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي الناقدة الأيرلندية بمجلة فارايتي جيسيكا كيانج، والمخرجة المصرية نادين، والناقد الأردني ناجح حسن.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز، وعضوية الممثلة المصرية حنان مطاوع، والهولندية ناتالي ميروب.





وتتكون لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي من الممثلة المصرية شيرين رضا، والكاتب الإسباني إدواردو جيلوت، والمنتجة والموزعة المغربية أسماء جريميش.



