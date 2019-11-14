فيلمه الرابع في 2019.. أكشاي كومار يطرح ملصق "جود نيوز"

طرح نجم بوليوود أكشاي كومار، ملصق فيلمه الرابع لهذا العام "جود نيوز"، الذي من المقرر عرضه في ٢٧ ديسمبر/كانون الأول.

وقدم أكشاي كومار ٣ أفلام هذا العام؛ هي "كيساري"، و"مينشن مانجال"، و"هوس فول ٤"، الذي ما زال يُعرض حتى الآن في دور السينما.

Advertisements





فيلم "جود نيوز" مصنف دراما اجتماعية، ويشارك في بطولته إلى جوار أكشاي كومار كل من كارينا كابور، وكيارا أدفاني، ودالجيت دوسانجي، وهو إنتاج مشترك بين أكشاي كومار وكاران جوهار، ومن إخراج راج ميهتا.

وهذا هو التعاون الأول بين المغني البنجابي دالجيت دوسانجي وأكشاي كومار، كما أنه يجمع أكشاي وكارينا كابور لأول مرة منذ 4 سنوات، بعد آخر أفلامهما معاً "جبار إذ باك".