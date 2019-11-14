كريم عبدالعزيز يروج لفيلمه الجديد من أسوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الفنان المصري كريم عبدالعزيز، تصوير مشاهد من فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في أسوان. وللترويج لفيلمه الجديد نشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام"، وظهر كريم في الصورة مع الفنانين ماجد الكدوانى ودينا الشربيني ونسرين أمين.

وكتب كريم عبدالعزيز على الصورة معلقا: "الجميلة أسوان.. فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صيف 2020".



يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف، وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

وكان فيلم "الفيل الأزرق 2" آخر عمل سينمائي للنجم كريم عبدالعزيز من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وحقق إيرادات تخطت حاجز 100 مليون جنيه مصري، ما يضعه في خانة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، كما يستعد كريم عبدالعزيز لتصوير فيلم "1919" الذي يجمعه بالنجم أحمد عز لأول مرة.