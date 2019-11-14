باسل خياط يكشف عن شخصيته في “عهد الدم”

انطلقت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان الأسبوع الماضي، تصوير مسلسل “عهد الدم” في بيروت، وهو العمل الجديد الذي تنفّذه الشركة بالتعاون مع MBC Studios، للكاتب اياد أبو الشامات والمخرج المصري كريم الشنّاوي بطولة النجم العربي باسل خياط، الذي دخل موقع التصوير بشخصية جديدة ومختلفة، سيطلّ عبرها على الجمهور العربي.

باسل نشر صورة من موقع التصوير حيث كشف قليلاً عن “سليم” الشخصية التي سيلعبها وقال: “هذه سيلفي بيد سليم… سليم الرجل الطيب الملتزم المحب… ولكن؟؟؟

العمل الذي يقدم قصة متشعبة تقوم على عاملي التشويق والاثارة، يلعب فيه البطولة إلى جانب خياط، كل من: نادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبو فرحات، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة وغيرهم. العمل سيبصر النور قريباً.