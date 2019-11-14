جاستن بيبر ينشر أول صور فيلمه "كيوبيد"

كشف الكندي جاستن بيبر، النقاب عن الصور الأولى لفيلم الرسوم المتحركة بعنوان آلهة الحب "كيوبيد"، بالتعاون مع استديوهات "Mythos"، التابعة لمارفل. شارك بيبر جمهوره عبر حسابه على إنستغرام، بصور كاريكاتورية لإله الحب "كيوبيد"، والذي يؤدي صوته، ويعتبر الفيلم أول عمل يعتمد على الأساطير اليونانية والرومانية. يروي الفيلم، الذي لا يزال في المراحل الأولى من الإنتاج، قصة تمثال كيوبيد وسايكي، الذي يعد تجسيداً لأسطورة "كيوبيد" إله الحب والرغبة عند الرومان، "سايكي" رمز الروح ، في انتظار اختيار الممثلة التي ستعطيها صوتها. Advertisements قد يهمك ايضاً: " ليون كينغ 2019 " يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية "ديزني" تنشر صورًا جديدة لأحد أفلام الرسوم المُتحرِّكة المُنتظرَة

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