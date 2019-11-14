"القاهرة الدولي" يعلن عن 6 حلقات نقاشية في "صناعة السينما"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إقامة 6 حلقات نقاشية في الدورة 41 للمهرجان، التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" في إطار الاهتمام بعالم "الواقع الافتراضي".

وقال المهرجان، في بيان الثلاثاء، إن الجلسة الأولى تأتي تحت عنوان "منحنى الصعود لمحتوى الواقع الممتد (XR): المزج بين الافتراضي والواقع"، ويتحدث خلالها ماجد فرج المؤسس المشاركة لشركة "5dVR"، عن إمكانات الواقع المعدل تكنولوجيًا، وقدرته على تغيير طريقة التعلم، والعمل، والتواصل.

وخلال اللقاء يتم استعراض أحدث الخبرات التي تتجاوز الحدود في مجالات مختلفة، مما يجعل الواقع الافتراضي هو الموجه الرابعة من السينما التي سوف تنقل الترفيه إلى مستوى جديد.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان "صناعة الأفلام الحجمية: زاوية جديدة في صناعة الأفلام"، وهي محاضرة تلقيها ياسمين العياط الفائزة بجائزة ايمي والشريكة المؤسسة بشركة Scatter، وهذه التقنية المثيرة في صناعة أفلام الواقع الافتراضي، تجمع بين قوة السرد في صناعة الأفلام وتفاعل محركات الألعاب، وجوهرها هو الجمع بين القصص والأماكن، والشخصيات الحقيقية، لخلق تجارب تشاركية لصالح الوسائط الغامرة.

و"عندما تلتقي هوليوود بالواقع الافتراضي" هو عنوان الجلسة الثالثة، وهي محاضرة يلقيها رائد الأعمال رونالد مينزل، يستعرض خلالها قصة شركة "Dreamscape Immersive" ابتداءً من فكرة إنشائها، حتى افتتاح المقر الرئيسي في لوس أنجلوس، حيث يستطيع الجمهور خوض مجموعة متنوعة ومثيرة من التجارب القائمة على تقنيات الواقع الافتراضي الغامرة، التي تسمح لهم بالولوج إلى عوالم افتراضية وتجعلهم أبطال تجربة العالم الافتراضي.

أما الجلسة الرابعة، فترصد السرد القصصي الأفريقي باستخدام الواقع الافتراضي الذي أصبح على لائحة الاختيار والجوائز في المهرجانات السينمائية على الرغم من وجود كثير من العقبات.

وتأتي هذه الجلسة المهمة تحت عنوان "أفريقيا الغامرة"، وتديرها جوديث أوكونكو المختصة النفسية في المجال التجاري، ويتحدث خلالها كل من ماجد فراج من مصر، وجويل كاتشي بينسون من نيجيريا، وريك تريويك من جنوب أفريقيا، ونياشا كاديندارا من كينيا.

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الجلسة الخامسة بعنوان "نظرة دولية على الفن الغامر والأعمال المرتبطة به"، وهي محاضرة تقدمها فويل آكر، المتخصصة في الإدارة وقانون وسائل الاتصال السمعية البصرية، وعملت خلال العشرين عاما الأخيرة في المحتوى التفاعلي والرقمي والخطي مع شركات الإنتاج والاستديوهات الإبداعية وأيضًا المحطات الإذاعية العامة والتجارية.

الجلسة الأخيرة السادسة والأخيرة تحمل عنوان "الواقع الافتراضي والسينما"، ويتحدث خلالها كل من ماجد فراج، سونكه كيرشوف، ياسمين العياط، أحمد المرسي، مروان حامد.

كان مهرجان القاهرة السينمائي، قد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، عن اختيار أكثر من 150 فيلما، تمثل 63 دولة، من بين 2400 فيلما تقدمت للمشاركة في الدورة 41، التي تنفرد بعرض 18 فيلما في عرضها العالمي الأول، و17 فيلما في عرضها الدولي الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 أفلام في عرضها الأفريقي الأول، و7 أفلام في عرضها الأول في الشرق الأوسط.

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