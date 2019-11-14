صحيفة فرنسية تحتفي بهند صبري بالتزامن مع عرض فيلمها "حلم نورا"

احتفت صحيفة "لا نوفال ربابليك" الفرنسية، اليوم الاثنين، بالنجمة هند صبري، بالتزامن مع عرض فيلمها "حلم نورا" في فرنسا الأربعاء.

ووصفت الصحيفة، هند صبري بجوليا روبرتس العرب، كما يلقبها المصريون، مضيفة أن صبري قامت بدور رائع في فيلم "حلم نورا"، كعادتها إذ تجسد صبري دائما أوجاع وأحلام المرأة العربية.

وقالت إن الفيلم يعد نافذة على آمال الثورة العربية ومصير النساء التونسيات المحبطات إلى حد كبير، وعلى الرغم من أنهن يعانين للحصول على حقوقهم، إلا أنهن يحتفظن بقدرتهن على خوض جميع المعارك.

وتقول هند بوجمعة مخرجة الفيلم البلجيكية التونسية، في تصريحات للصحيفة، أن هند صبري تجسد المرأة العربية التي تتعطش للحصول على الحب وأن بداية الفيلم كانت جملة قالتها البطلة "أنا أحبك" وهي كلمتين بسيطتين، مضيفة أن الفيلم يتعرض لجريمة الزنا في المجتمعات العربية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

صبري تتحدث عن "نورا تحلم" وتصف تكريم "أيام قرطاج" بـ"المختلف"

هند صبري تخضع لجلسة تصوير بعد عرض فيلمها في " أيام قرطاج السينمائية"