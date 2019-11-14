شقيق أصالة يساندها في ختام مهرجان الموسيقي العربية عبر "إنستغرام"

نشر أنس نصري شقيق الفنانة أصالة نصري، صورة تجمعه بشقيقته عبر تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستغرام"،من حفلها في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات ختام مهرجان الموسيقي العربيه في الدورة الـ28.

وعلق عليها قائلا:" "معاني ومفردات الكوكب لا تكفي ولا تصف الشعور،أصالة واحدة فقط"، بينما غاب المخرج طارق العريان عن حضور حفل ختام أصالة بمهرجان الموسيقى العربية

واختتمت المطربة السورية أصالة نصري، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بدورته الـ28، والتي بدأت يوم1 نوفمبر وحتى اليوم 12.

وظهرت أصالة على المسرح مرتدية فستان قطيفة باللون الكحلي، من تصميم مصمم الأزياء نيكولاس جبران، وتسريحة شعر بسيطة لمصفف الشعر الشهير محمد الصغير كما توجهت لهما بالشكر.

وعبرت المطربة عن انتمائها الشديد لمصر والتي وصفتها بأنها وطنها “الاختياري”، والذي ولد فيه ابناها من المخرج طارق العريان، وهما آدم وعلي.

وتوجهت بالشكر لكل من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ولدار الأوبرا التي احتضنت المهرجان، طوال السنوات الماضية.

وقدمت أصالة خلال الحفل 17 أغنية وهم: “صندوق صغير، بعدك عني، مبقاش سر، الحقيقة، بناء على رغباتك، أنا حبك، حاجة متخصكش، بنت أكابر، مهتمة بالتفاصيل، ياعالم، المصطفى، بكره أحلى، جابوا سيرته، يامجنون، نكتة بايخة، ستين دقيقة حياة، خانات الذكريات”.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أصالة تحصد 22.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته

أصالة تؤكد حين تُغني تعيش لنفسها