"أميرة الحب" لرنا سماحة تحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية أميرة الحب للمطربة الشابة "رنا سماحة" نحو مليون مشاهدة بعد أيام قليله من طرح الكليب الخاص بها.



ونشرت المطربة "رنا سماحة"، منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" الصورة التي أرسلتها لها شركة "يوتيوب" احتفالا بيها لتحقيق معدل المليون مشاهدة. وأغنية "أميرة الحب" من كلمات ولحن "محمد رفاعي"، توزيع موسيقي: "سوات ايدوغان". قد يهمك ايضاً: نداء شرارة تُغازل رنا سماحة عبر "إنستغرام" نداء شرارة ورنا سماحة على المسرح المكشوف في الأوبرا

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