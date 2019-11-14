اختيار مريم أبو عوف لإخراج الجزء الثاني من "أوقات فراغ"

تم الإعلان منذ عدة أشهر عن التحضير للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ" الذي جمع بين أحمد حاتم وعمرو عابد وكريم قاسم، وعرض عام 2006.

وعلم أنه سيتولى إخراج الفيلم المخرجة مريم أبو عوف ومن المقرر أن تبدأ التصوير قبل نهاية عام 2019.

وعن موقف أبطال العمل تم التوقيع مع الأبطال الثلاثة الرئيسيين وجاري حالياً التوقيع مع أبطال العمل والذي لم يتم الاستقرار عليهم بشكل نهائي.

فيلم "أوقات فراغ" عُرض عام 2006، وحقق نجاحاً كبيراً رغم اعتماده وقتها على الوجوه الجديدة في طاقم العمل كله، وهو من بطولة أحمد حاتم، وعمرو عابد، وكريم قاسم، وأحمد حداد، وصفا، وراندا البحيري، وطارق التلمساني، وسلوى محمد علي، وتأليف عمر جمال، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج حسين القلا.

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