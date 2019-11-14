حازم إيهاب يؤكد أن مشاركته في فيلم "العارف" خطوة متميزة لتحقيق أهدافه

القاهرة – لايف ستايل
قال الفنان الشاب حازم ايهاب إنه يسعى لتقديم أدوار غير تقليدية تحقق له نقلات فنية، وأن مشاركته في فيلم" العارف" خطوة متميزة لتحقيق هدفه.
وأضاف حازم: "أعتبر مشاركتي في فيلم العارف مع النجم أحمد عز إضافة لي في مشواري، لأنه فنان شامل ويحب من يعمل معه، وأشعر أن التجربة ستكون انطلاقة فنية لي".
وأكد حازم أن الشخصية التي يجسدها في الفيلم هي شاب يعمل في جهاز أمني يحارب الهاكرز والدور به بعض الكوميديا.
وأوضح حازم أنه يشارك في السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن يعلن تفاصيل المسلسل عقب تعاقده بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
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