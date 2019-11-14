صابرين تعترف بفشلها في تأسيس وإدارة المشروعات

القاهرة - سعيد البحيري
وصفت الفنانة صابرين مشاريع الشباب، التي يستعرض الفنان أشرف عبد الباقي نماذج لها في برنامجه "قهوة أشرف"، بالتوجه الإيجابي في المجتمع، بالنظر لما يثيره من غيرة في الخير بين الشباب، وما ينطوي عليه من تحد ومثابرة ورحلة صعود.
واعترفت صابرين بأنها، بخلاف الوقوف أمام الكاميرا، تعتبر نفسها فاشلة في تأسيس وإدارة المشاريع، ضاربة على ذلك مثلا بمشروع الملابس الذي شرعت في تأسيسه، وجلبت في إطاره ما يقرب من تسع حقائب معبأة بالملابس من الخارج، لتقوم في نهاية المطاف بتوزيع كل شيء على عائلتها.
وأضافت صابرين أن ابن زوجها الأكبر عمر، المقيم في أمريكا، دائما ما يدعوها للقدوم إلى أمريكا، حيث يتمنى أن يؤسس لها مطعما تقدم فيه الأصناف التي جربها من يديها وأعجبته، فترد عليه قائلة لم لا، ويمكنني أيضا الغناء لأم كلثوم على العود بعد تحضير الأكلات في المطعم.
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