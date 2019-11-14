"أولاد رزق" يتصد ر قائمة الإيرادات بعد 14 أسبوعًا و"انت حبيبي وبس" في المؤخرة

استمرار المنافسة بين عدد كبير من الافلام المعروضة إلى الآن في العرض السينمائي، والتي تتنوع بين الأكشن والكوميديا والاثارة

ويوجد عدد كبير من الأفلام التي عرضت فيها سباق العيد ومستمرة للأسبوع الرابع عشر وهي"ولاد رزق" ، "الفيل الازرق"، "لما بنتولد"، "خيال مآته"،"الطيب والشرس واللعوب"، "انت اي"،"الكنز 2"، "انت حبيبي وبس"، ونرصد لكم إيرادات هذه الأفلام خلال هذا الأسبوع.

ويستمر فيلم "ولاد رزق" متربع على عرش الإيرادات منذ عيد الأضحى للان،وحقق فيلم "ولاد رزق" للفنان أحمد عز أمس 39الف و 868 جنيه بينما في الاسبوع الرابع عشر 377 الف و259 جنيه من إجمالي إيرادات وصلت إلى 99 مليون و523 ألف و 169 جنيه

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ويأتي في المرتبة الثانية فيلم"الفيل الازرق 2" للفنان كريم عبد العزيز، وحقق الفيلم أمس ايرادات وصلت الي 20 الف و697 جنيه بينما وصلت إيرادات الفيلم في الاسبوع السادس عشر الي 220 ألف و995جنيه من اجمالي ايرادات يصل الي، 103 مليون و175 ألف و940 جنيه



بينما يحتل المرتبة الثالثة فيلم "خيال مآته" للنجم احمد حلمي تصل ايراداته أمس 12 الف 346 جنيه، وفي الاسبوع الرابع عشر 151 الف و293 جنيه اما مجمل إيراداته تصل 38مليون و 078 الف 597 جنية

اما في المرتبة الرابعة فيلم "الكنز2" ل محمد رمضان، حيث تصل إيراداته في الأسبوع الرابع عشر الى 5الاف و492 جنيه من مجمل ايرادات تصل الي 6 مليون و 116 الف و550 جنيه ، وحقق الفيلم إيرادات امس تصل الي 323 جنيه

بينما في المرتبة الخامسة فيلم "انت حبيبي وبس " للفنانة بوسي والفنان محمود الليثي، حقق الفيلم في أسبوعه الرابع عشر 64 الف و 250 جنيه ، كما حقق الفيلم امس 4 آلاف و 489 جنيه، من مجمل إيرادات تصل الي 3 مليون و 416 ألف و 499 جنيه.

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