نجمات لبنان يتأثرن بوداع "شهيد الثورة"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل نجوم لبنان مع المشاهد المؤثرة لنجل وزوجة شهيد الثورة اللبنانية علاء أبو فخر حيث نشروا الصور عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل وأرفقوها بتعليقاتٍ مؤثرة.

ونشرت هيفاء وهبي صورة عبر حسابها الخاص على "تويتر" لزوجة "الشهيد" وهي تطبع على يده قبلة الوداع خلال مراسم التشييع. وعلقت كاتبة: "ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة."



ماغي بو غصن، عبّرت عن "كسرة القلب" عبر حسابها بصورة لإبن علاء أبو فخر وهو بجانب والدته خلال مراسم التشييع في اللحظة التي كان يبكي فيها بشدة، وعلقت: " يا روح امك على حرقة قلبك وقلبها. الحزن يطال الجميع. نفسك بالسما علاء أبو فخر".

كارول سماحة بدورها نشرت صورة لإبن الشهيد في لحظة وداع والده في مدينة الشويفات، وعلّقت كاتبة: "كارول سماحة على الصورة قائلة: "شو قاسي هالمشهد...الله يخفف من وجع هالطفل".

