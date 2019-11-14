شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة النجم العالمى "ذا روك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية خبر مزيف عن وفاة نجم المصارعة وأفلام الأكشن العالمى دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك" عن عمر 47 عامًا، وتداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وبالتحقق من صحة الخبر تبين أنه خبر خادع نشر على موقف "فيس بوك" بعنوان "وفاة دواين - الصخرة - جونسون فى السابعة والأربعين" واستخدم الخبر الخادع علامة BBC News (British Broadcasting Corporation) لتظهر كمؤسسة أخبار شرعية، ومع ذلك فإن الرابط المتداول على "فيس بوك" يوجه المستخدمين إلى موقع ويب كاذب.

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وبالبحث على موقع "بى بى سى نيوز" عن المصطلحات "دواين جونسون ميت" أو "دواين جونسون الموت" لا تظهر على أى نتائج مماثلة للرابط الذى يتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعى.

وينتظر جونسون عرض فيلمه الجديد من فيلم Jumanji في دور العرض السينمائية يوم 13 ديسمبر المقبل حول العالم، وهو الفيلم الذى ينتمى إلى فئة المغامرة والكوميديا، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم،كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.