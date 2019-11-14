شكرا لقرائتكم خبر عن زكى فطين عبد الوهاب يعلن تعافيه من مرض السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج والفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تعافيه من مرض سرطان الرئة بعد أن أصيب به منذ 6 أشهر من خلال نشره صورة أثناء إزالة شعره ليخضع للعلاج فى أحد المستشفيات.

ونشر زكى عبد الوهاب منشورا على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قال خلاله: "أصدفائى الأعزاء .. خبر سار .. نتيجه الأشعة ايجابيه والورم كامن ولم ينتشر .. ده معناه انى تقريبا خفيت .. وهعمل اشعه كمان ٣ شهور للمتابعه .. باى باى chemo .. باى باى cancer".

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وكان زكى فطين عبد الوهاب قال فى تصريح خاص لليوم السابع فى وقت سابق بعد إصابته بالمرض: " أنا الحمدلله بخير ونفسيتى بخير وقدر الله وما شاء فعل، والسرطان لم يؤثر على واتعاملت معاه كأنه صاحبى، لأن مش هينفع أفقد الأمل فى ربنا وأدخل فى حالة اكتئاب، انا الحمد لله بخير وبنزل الشارع وبقابل الناس وبقابل كمان أصحابى، وحتى لو جالى شغل هانزل واعمله عادى".

وتابع: "أنا بتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لأنه وقف بجانبى وقفة لن أنساها فى حياتى من خلال النقابة"، وتوجه بالشكر أيضا للفنانة العظيمة نادية لطفى لأنها ساعدتنى فى العلاج داخل أحد المستشفيات.