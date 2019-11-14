شكرا لقرائتكم خبر عن محكم برامج المواهب سايمون كويل : النظام النباتي جعلنى "أباً أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف المحكّم البريطاني الشهير في برامج استعراض المواهب، سايمون كويل، بأنه يدين للنظام الغذائي النباتي الذي يتبعه حالياً، حيث جعله "أباً أفضل".

وذكر موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير،اليوم، الخميس، أن الإعلامي المعروف، خسر نحو 10 كيلوغرامات من وزنه منذ أن توقف عن تناول المنتجات الحيوانية وبدأ في تناول المواد الغذائية النباتية ذات السعرات الحرارية الأقل.

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وقال كويل (60 عاماً) في برنامج تلفزيوني، إن أسلوب حياته الحالي قد تغير، مما أعطاه "طاقة" أكبر، تساعده عندما يتعامل مع ابنه الوحيد إيريك ذي الخمس سنوات.

ونقل موقع الرؤية الإمارتى أن كويل قال إنه بعد أن اتبع النظام الغذائي الجديد، صارت "ذاكرتي أفضل وطاقتي أفضل"، موضحاً: "عندما يكون لديك طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، فإنك يجب أن تكون قادراً على مسايرته.. فإن حجم الطاقة الذي يتمتع به لا يُصدق".

وأشار كويل إلى أنه يعتزم الالتزام بنظامه الغذائي خلال فترة الأعياد المقبلة أيضاً، وذلك على الرغم من أن عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) تعتبر مرادفاً للأطعمة الشهية واللذيذة.