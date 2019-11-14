شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد لـ"الخليج 365": أنا بخير ولم أتعرض لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن السيناريست وحيد حامد جمهوره على صحته خاصة بعد الأخبار التى تم تداولها على بعض وسائل السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعى عن تعرضه لوعكة صحية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأى وعكة صحية ولا يعانى من أى شىء.

وحيد حامد من أهم الكتاب فى مصر، وله إبداعات فى السينما والتليفزيون، كما أن له موقف واضح ضد الإرهاب وجماعة الإخوان، ومن أبرز أعماله التى عارض فيها التطرف والإرهاب فيلم "طيور الظلام" ومسلسل "الجماعة" بجزأيه الأول والثانى.