شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لـ Carnival Row تطرح برومو يجمع كل أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Amazon Prime Video المنتجة لمسلسل " Carnival Row " عن فيديو جديد من كواليس الاستعداد للمسلسل، أثناء التصوير، وذلك من خلال الحساب الرسمي للمسلسل على موقع التغريدات تويتر.

وصل مدة الفيديو الذى طرحته الشبكة المنتجة إلى 52 ثانية، وظهر فيه لقطات لأبطال العمل، الذين يرجون للمسلسل الجديد بطريقتهم،.

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مسلسل " Carnival Row " الجديد يجمع بين الاثارة و الفانتازيا وتدور أحداثه بين المخلوقات الأسطورية.

مسلسل Carnival Row من بطولة أورلاندو بلوم، كارا ديليفين، سيمون ماكبرني، تامزين ميرشانت، ديفيد جياسي، أندرو جاور، كارلا كروم، أرتي فروشان، أنديرا فارما، جاريد هاريس، جيمي هاريس، تريسي ويلكينسون، أليس كريج، مايف ديرمي، آنا روست، سكوت ريد، كارولين فورد، مارك لويس جونز، جيمس بومونت، لين أفضل، أريون بكاري، براين كاسب، جيم السامي، سينيد فيلبس، كورنيليوس بوث.

يدور مسلسل Carnival Row في عالم خيالي من العصر الفيكتوري المليء بالمخلوقات الأسطورية المهاجرة.