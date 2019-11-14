شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يعد فتاة مصابة بمرض البهاق بإحياء حفل زفافها هدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن المطرب رامي جمال، حملة توعية للتعريف عن مرض البهاق وأسبابه من خلال حسابه الشخصى على "انستجرام"، وذلك بعد إعلان إصابته بهذا المرض والذى كاد أن يتسبب فى اعتزاله للغناء، ولكنه تلقى ردود أفعال وتضامن معه دعمت معنوياته فى استكمال مشواره الفنى.

وعلقت إحدى المتابعات لرامى جمال على المنشور قائلة، "نفسي جدا اتعالج منه عشان مش كل ناس بتتعامل معاه انه مرض عادي في بيفكروا معدي واتعرضت لأكتر من موقف منهم ميكب ارتست يوم خطوبتي كانت خايفه اكون معديه وكانت عاوزة تستخدم ادوات تانية ليا مخصوصه عشان محدش يتعدي".





ليرد عليها رامى بتعليق نال اعجاب متابعيه قائلا، "الفتره الجايه مش هيحصل كده تاني وهنعرفهم عنه كل حاجه وانا هغني في فرحك هديه".

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وكان رامى جمال قال فى منشور عبر حساباتها لشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، "البهاق تعالوا كل يوم نعرف حد حاجة عن الموضوع ده، أولا ده مش معدي، وده بيبقي نقص في الخلايا الصبغية وده مرض مناعي، لو اترفضت في شغل بسببه، ابعتلي ونعرف الناس اسم المكان اللي مفيهوش إنسانية، لو إنتي أو إنت اترفضتم من اللي هتتجوزوه بسببه إنتم الكسبانين اللي يبص علي لون جلدك قبل لون قلبك إنسان فاضي ميتعاشرش".





وأضاف: "لو في مدرسة وأصحابك مش فاهمين ده ايه متزعلش احنا نعرفهم ده ايه، المدرسين يعرفوهم ده ايه، وأكيد هيقدرو ان ربنا ميزنا، البهاق مش مرض، البهاق ترجمة توتر وقلق وضغط فياريت كل الناس اللي عندها يبقي عندها الحظ اللي شفتوا منكم والدعم اللي شفتوا منكم، من ساعة ما كتبت والتليفزيون مبيتكلمش غير عليه، دكاترة جلدية مشكورين عرضوا علاجي، وأنا بقولكم كتير أولي مني بالعلاج المجاني".