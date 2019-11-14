شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة بركات مأمور قسم بولاق أبو العلا فى "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان حمادة بركات فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب والذى يتنمى لنوعيه الأعمال 45 حلقة، ويجسد حمادة شخصية الضابط هانى مأمور قسم بولاق أبو العلا، ويتعامل مع المواطنين بحكمة واتزان.

وصرح بركات بأن هناك مشاهد درامية تجمعه بالنجم محمد رجب الذى يجسد شخصية "حربى أبو رجيلة"، ويتورط فى بعض القضايا المنسوبة، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى درامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات كثيرة إذ يمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

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ويجسد الفنان أحمد حلاوة ضمن أحداث المسلسل، شخصية أبو رجيلة والد الفنان محمد رجب، أما الفنان محمد عز يقدم شخصية "صابر" زوج أخت الفنان محمد رجب، وتجسدها الفنانة هبة مجدى، وأخيرًا تلعب دينا فؤاد شخصية زوجة الفنان محمد رجب.

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، ايهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد اخر من الفنانين.