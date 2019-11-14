صورة| في أول ظهور مع أحد أبنائه بعد الطلاق.. عمرو سعد يحمل ابنه على كتفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بابنه الأوسط علي، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر عمرو سعد في الصورة وهو يحمل ابنه على كتفيه، وعلق على الصورة: "يا حبيبي يا علي".

وتفاعل المطرب أحمد سعد، شقيق عمرو، مع الصورة، وعلق: "أحسن وليد في الحياة، علي عمرو سعد".

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ويعد هذا أول ظهور لعمرو سعد مع أحد أبنائه بعد الانفصال عن زوجته السابقة شيماء فوزي، بعد 11 عام من زواجهما.

وتزوج الفنان عمرو سعد من زوجته شيماء فوزي، في سنة 2008، وأثمر الزواج عن رابي وعلي، وابنته الصغرى حبيبة.