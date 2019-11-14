"باى باى cancer".. زكي فطين عبدالوهاب يعلن عن خبر سار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" منشورا، يعلن به عن خبر سار لمحبيه.

وكتب زكي: "أصدقائي الأعزاء، خبر سار.. نتيجة الأشعة إيجابية، والورم كامن ولم ينتشر، ده معناه إني تقريبا خفيت.. وحعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باي باي chemo.. باي باي cancer".

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يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب أعلن، في مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على فيس بوك.

وكان زكي فطين عبد الوهاب تحدث عن لحظة اكتشافه المرض، من خلال حلوله ضيفا مع وائل الابراشي في برنامج "كل يوم" والذي يعد أول ظهور إعلامي له منذ إعلانه عن إصابته بالسرطان.