‪ مستند| مؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة" يتهم صناع مسرحية "ريا وسكينة تاني" بسرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قدم المؤلف أحمد عاشور، مؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة" شكوى رسمية إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها صناع مسرحية "ريا وسكينة تاني"، المؤلف والمنتج مصطفى سالم والمخرج حسام الدين صلاح، بسرقة فكرة فيلمه، الذي شرع في تصويره المخرج عبدالقادر الأطرش.

وقال عاشور، في الشكوى التي قدمها اليوم الخميس، بأنه كان قد حصل على ترخيص من الرقابة بالسيناريو تم تجديده عام 2017 ، بشرط وضع عبارة بأن جميع وقائع الفيلم وفكرته من وحي خيال المؤلف وليس لها علاقة بالواقع أو التاريخ.

وأضاف، في شكواه، أنه فوجئ بأن شركة المؤلف مصطفى سالم وزوجته الفنانة بدرية طلبة أنتجت مسرحية باسم "ريا وسكينة تاني"، وتعرض في الإسكندرية حاليا، وقدمت نفس فكرة الفيلم، التي تعتمد على تبرئة أشهر سفاحتين في مصر "ريا وسكينة"، وقد نسبها المؤلف مصطفى سالم لنفسه دون أذن منه.

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وطالب عاشور الرقابة على المصنفات الفنية بالتحقيق في الأمر.

فيلم براءة ريا وسكينة"، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، وإنتاج حلمي شهاب والمنتج الفني محمود عادل، وبطولة حورية فرغلي، ووفاء عامر، ومنة فضالي، ومحسن منصور، ولطفي لبيب، وياسر علي ماهر، وأشرف مصيلحي.

أما مسرحية "ريا وسكينة تاني" تم افتتاحها ثاني أيام عيد الأضحى، وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا"، بطولة بدرية طلبة وإنتصار وحمدي الوزير ورضا إدريس.