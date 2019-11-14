نبيل الحلفاوي يكشف سبب الضغوط على المنتخين الاول والأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراتي منتخب مصر الأوليمبي والمنتخب الأول.

وكتب الحلفاوي: "ضغوط على كلا المنتخبين، المنتخب الأول يعرف أن الأوليمبي الذي أبدى روحا عالية وشراسة مشروعة نالت تقدير واحترام الجماهير سيلعب بعده".

وتابع الحلفاوي: "والأوليمبي يتطلع للحفاظ على رصيد التقدير والاحترام الذي ناله ويثبت أنه ليس حالة طارئة.. رغم تأهله رسميا، منافسة وطنية لصالح الكرة المصرية".

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وانطلقت مباراة مصر وكينيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية،ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة من التصفيات ويلعب بجواره في المجموعة ذاتها منتخبي توجو وجزر القمر.

ويلعب منتخب مصر الأوليمبي مع الكاميرون في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.