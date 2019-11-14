القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة 41 لـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة.

- لجنة تحكيم المسابقة الدولية

* رئيس لجنة التحكيم: المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفين جاجان، الحاصل على الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا لأحسن سيناريو مقتبس عن فيلم "زحام"، الذي فاز أيضا بثلاث جوائز أوسكار وجائزة جولدن لأحسن ممثل في دور مساعد، ترشح "جاجان" أيضًا لجائزة الأوسكار عام 2006 لأفضل سيناريو عن فيلم "سيريانا" الذي قام بإخراجه، وفاز النجم "جورج كلوني" بجائزة بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في نفس الفيلم. كما فاز "جاجان" بجائزتي إدجار، وجائزة آيمي لأفضل كتابة درامية عن حلقة من مسلسل "إن واي بي دي بلو".

* الأعضاء

- الممثلة الصينية كين هايلو- فازت بـ5 جوائز هامة في السينما الصينية من بينها جائزة أفضل ممثلة من جمعية نقاد هونج كونج عن فيلم "دوريان دوريان"، وأفضل ممثلة من جوائز الحصان الذهبي في تايوان.

- المخرج والمنتج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو- فاز فيلمه "مزمن" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، وشارك في لجنة تحكيم الدورة 74 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2017.

- المخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسيل- أنتجت 13 فيلمًا قامت بإخراجها من بينها "غبار" الفائز بجائزة أفضل عمل أول في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 1985.

- المنتجة المغربية لميا الشرايبي- فاز فيلمها "ميموزا" للمخرج "أوليفر لاكس" بالجائزة الكبرى لقسم أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، والهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي عام 2016.

- الكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد- الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2007، وجائزة الشيخ زايد في الآداب عن كتاب "ماوراء الكتابة – تجربتي في الابداع" عام 2016، وجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1996.

- المخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي- الفائز بجائزتين جولدن جلوب، و5 جوائز دافيد دي دوناتيلو.

- لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية

* رئيس لجنة التحكيم: الناقد الكندي بيرس هاندلنج - المدير والرئيس التنفيذي السابق لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 2018. شارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية من بينها كان وطوكيو وروتردام وتورينو. قدم برامج خاصة بالسينما الكندية في مهرجان صندانس السينمائي الدولي ومعهد الفيلم البريطاني، وتقلد منصب نائب مدير معهد الفيلم الكندي، ويدرس السينما بجامعة كارلتون في أوتاوا وجامعة كوينز بكنجستون. كما ألف وحرر كتبًا عديدة عن السينما الكندية.

* الأعضاء

- المنتج البلغاري ستيفين كيتانوف - عضو بأكاديمية الفيلم الأوروبي، ومدير ومؤسس مهرجان صوفيا السينمائي الدولي، شارك في لجان تحكيم مهرجانات فينيسيا، وكان، وكارلوفي فاري وموسكو.

- الممثل الألماني توماس كريتشمان- عمل مع العديد من المخرجين البارزين مثل بيتر جاكسون، رومان بولانسكي، وجويرمو ديل تورو، وكان فيلمه "ستالينجراد" أحد أكثر الأفلام الروسية ربحًا على الإطلاق.

- الممثلة المصرية هنا شيحة- حاصلة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، من أبرز أعمالها "حب البنات" للمخرج خالد الحجر و"قبل زحمة الصيف" آخر أفلام المخرج محمد خان.

- الممثلة اللبنانية بيتي توتل- حاصلة على دبلوم في الدراسات المسرحيّة، وماجيستير في الدراماتورجيا والكتابة المسرحيّة. تعمل أستاذة جامعيّة في جامعة القديس يوسف، وكليّة الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية. شاركت كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات السينمائيّة والمسرحيّة الدولية.

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- لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي

الأيرلندية جيسيكا كيانج - ناقدة سينمائية بمجلة فارايتي، وتقوم بتغطية المهرجانات السينمائية الأوروبية والآسيوية الرئيسية. شاركت في لجان تحكيم العديد من المهرجانات آخرها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2019.

- المخرجة المصرية نادين خان - فاز فيلمها الروائي الطويل الأول "هرج ومرج" بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان دبي السينمائي، وجائزة أفضل فيلم بمهرجان وهران السينمائي، وشارك فيلمها القصير "واحد في المليون" في مهرجاني أوبرهاوزن، وروتردام.

- الناقد الأردني ناجح حسن - عضو لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان وعضو برابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، وكان أحد أعضاء النادي السينمائي الأردني.

- لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة

- المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز - شارك في تأسيس مهرجان فيلا دو كوندي للأفلام القصيرة في البرتغال، وشغل منصب مديره الفني. كما قام بتأسيس وكالة الفيلم البرتغالي القصير، وهو أيضا مسئول عن الدعاية وتوزيع الأفلام البرتغالية القصيرة للأسواق العالمية.

- الممثلة المصرية حنان مطاوع- تألقت في أداء أدوارها بالأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية، شاركت في عدد من الأفلام المميزة آخرها "يوم وليلة" الذي فازت عنه بجائزة تقدير خاصة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

- الهولندية ناتالي ميروب - مسؤلة عن ترويج السينما الهولندية والثقافة السينمائية في جميع أنحاء العالم بمؤسسة SEE NL.

- لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي

- الممثلة المصرية شيرين رضا - درست تصميم الأزياء بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بدأت مسيرتها السينمائية ببطولة فيلمين متتاليين أمام الفنان الراحل أحمد زكي هما "نزوة"، و"حسن اللول"، مؤخرا تألق بأدوارها في أفلام "الفيل الأزرق"، و"الضيف"، وكذلك "خارج الخدمة"، و"فوتوكوبي" الذي فازت عنهما بجائزة أحسن ممثلة في عدد من المهرجانات.

- الكاتب الإسباني إدواردو جيلوت - المدير الفني لمهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي الدولي، وأحد مبرمجي السينماتك الإسباني لمدة خمس سنوات.

- المنتجة والموزعة المغربية أسماء جريميش- درست الإنتاج السينمائي بأكاديمية نيويورك السينمائية. أنتجت أربع أفلام روائية وسلسلة وثائقيات. أحد مؤسسي ومديري مهرجان الداخلة السينمائي.

- لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)

- الصحفية الألمانية كاترينا دوخورن- عضو الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسى) وعضو مجلس إدارة بالرابطة الفيدرالية للصحفيين والإعلاميين الألمان. أطلقت برنامج الأفلام الفائزة بجائزة (فيبريسى) ضمن عروض مهرجان الفن بمدينة شفيرين الألمانية.

- الناقد السينمائي المصري محمد سيد عبد الرحيم- مترجم وكاتب سيناريو، وعضو بجمعية نقاد السينما المصريين. ويشغل حاليًا منصب المدير الفني لمهرجان شرم الشيخ السينمائي للسينما الآسيوية.

- الناقد النيجيري ستيف أيوريندي- رئيس مجلس إدارة وعضو بلجنة تحكيم جوائز أكاديمية السينما الأفريقية، وهو كبير نقاد وكالة أنباء الثقافة النيجيرية.