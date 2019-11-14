رانيا محمود ياسين: "والدي بصحة جيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: قالت الفنانة رانيا محمود ياسين وتقضي كل وقتها برفقة زوجها الفنان محمد رياض، وابنيها، ووالدتها ووالدها. وعن الحالة الصحية لوالدها الفنان الكبير محمود ياسين، قالت "رانيا"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتمتع بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة. مضيفة: "حتى الآن لا يوجد شئ مقلق، وأدعوا له ربنا يديه الصحة". في سياق آخر، تعيش رانيا محمود ياسين حالة من النشاط الفني، وحققت نجاحًا بحكاية "ما يطلبه المستمعون"، في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك"، وتواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام.

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