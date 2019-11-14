"الفني للمسرح": "المواجهة والتجوال" تتحول إلى فرقة.. وتأسيس شعبة "مواهب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، أصدرت قرارا بتأسيس فرقة "مسرح المواجهة والتجوال"، وتأسيس شعبة تنمية المواهب "مواهب مصر"، لتكونا تابعتين للبيت الفني للمسرح.

وأعرب الفنان إسماعيل مختار، في بيان له، عن امتنانه لمساندة عبدالدايم، للخطط الطموح، التي يطرحها البيت الفني للمسرح، إذ جاءت خطوة تأسيس فرقة متخصصة لمسرح المواجهة والتجوال، نتيجة طبيعية للنجاح الذي حققته شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، والتي جابت ربوع الوطن بعروض مسرحية متميزة بكتيبة من المسرحيين، قدمت خلالها ما يفوق الـ400 ليلة عرض منذ تأسيسها العام الماضي كشعبة مسؤولة عن تنظيم جولات عروض البيت الفني للمسرح بالمدن والقرى المصرية.

و أضاف مختار أن البيت الفني للمسرح يضع تطلعات وآمالا كبيرة على شعبة تنمية المواهب "مواهب مصر"، التي ستكون تابعة لفرقة المسرح القومي للأطفال، لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية الصغيرة، التي تبني لمستقبل مسرحي مشرق وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح.