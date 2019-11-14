صور| حمادة بركات ينضم لـ"الأخ الكبير".. ويكشف تفاصيل المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشارك الفنان حمادة بركات في مسلسل "الأخ الكبير"، للنجم محمد رجب والذي يتنمي لنوعيه الأعمال 45 حلقة.

وكشف الفنان حمادة بركات، في تصريحات له، إنه يجسد شخصية الضابط هاني وهو مأمور قسم بولاق أبو العلا، ولديه الكثير من المواقف الإنسانية والإيجابية، والتعامل مع المواطنين بحكمة وشدة واتزان.

وأضاف بركات أنه عندما يتورط "حربي أبو رجيلة"، الذي يجسده شخصيته الفنان محمد رجب، في بعض القضايا المنسوبة إليه، يتعامل معه على أنه مجرم، إلى أن يكتشف أنه تم توريطه في هذه القضايا، فيحدث تغييرا في المعاملة بينهما.

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ولفت بركات إلى أن الفنان أحمد حلاوة يجسد شخصية أبو رجيلة، والد الفنان محمد رجب، والفنان محمد عز يقدم شخصيه تدعي صابر، وهو زوج أخت الفنان محمد رجب، وهي الفنانة هبة مجدي، أما الفنانة دينا فؤاد، تجسد شخصية زوجة الفنان محمد رجب.

وأشار بركات إلى أن أحداث "الأخ الكبير" تدور في إطار إجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

ويشارك أيضا في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" آيتن عامر، عبير صبري، محسن منصور، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمى، راندا البحيري، هاجر أحمد، عمرو رجب، ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.