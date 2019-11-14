تراند اليوم : بعد هذه الصورة.. نشطاء: هل أصبحت هذه الفنانة سحاقية؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أثارت جدلا للفنانة العالمية سيلينا غوميز.



وظهرت الفنانة في الصورة وهي تقبل صديقتها المقربة جوليا مايكلز التي تصغرها بثلاث سنوات من فهمها.



وتساءل النشطاء بعد هذه الوضعية في التقبيل، هل أصبحت الفنانة العالمية سحاقية، خاصة وأنهما حصلتا على وشمين متطابقين كل منهما على يدها دليل حب واثبات على علاقتهما الوطيدة.

يأتي ذلك بعد زواج حبيب غوميز السابق جاستين بيبر من عارضة الازياء هايلي بالدوين، إضافة الى انفصالها عن ذا ويكندالذي دخلت أيضا في علاقة معه في السابق.