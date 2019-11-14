طرح المطرب محمد شحاتة أغنية له جديدة تحمل عنوان "خليك" وذلك عبر قناة الرسمية لشركة "مزيكا" بموقع اليوتيوب. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع موسيقي توما. Advertisements وتقول الأغنية عايز تسيبنى خلاص يرضيك يقولوا الناس ده حبيبه سابه وعاش بعديه لو عشت بعدك هتعب فى بعدك ده أنا قلبى حبك عايش فيه خليك وأنا هعمل كل اللى هيرضيك علشان مش هقدر أعيش بعديك وبجد هموت لو مش هلاقيك افهم بقى و خليك عايز تسيبنى لمين هو احنا مش قايلين إن إنت وأنا ملناش غير بعض ده كان اتفقنا ليه اختلفنا وبقينا بندور عالبعد اللى هيرضيك علشان مش هقدر أعيش بعديك وبجد هموت لو مش هلاقيك افهم بقى و خليك عايز تسيبنى لمين هو احنا مش قايلين إن إنت وأنا ملناش غير بعض ده كان اتفقنا ليه اختلفنا وبقينا بندور عالبعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد شحاتة يطرح خليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.