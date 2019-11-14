روّج النجم ظافر العابدين لفيلمه الجديد "العنكبوت" للنجم أحمد السقا وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وعلق النجم التونسي ظافر العابدين علي صورة الافيش قائلًا:"قريبا فيلم العنكبوت". Advertisements "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومني زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب وآخرون، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير. ومحمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب وآخرون، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير. ويعرض للنجم ظافر العابدين حاليًا مسلسل بعنوان "عروس بيروت"، مع النجمة اللبنانية الشابة كارمن بصيبص. ويذكر أن مسلسل "عروس بيروت" من بطولة كلا من: ظافر العابدين وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون، وجو ‏طراد، ومحمد الأحمد، ومرام علي، وعلاء الرعبي، وضحى الدبس، ولينا حوارنه، ومي صايغ، وفائق عرقسوسي، وفادي ‏إبراهيم، واخروان ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج إيمرة كاباكوساك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذت روّج ظافر العابدين لفيلم العنكبوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.