فيديو .. مصطفي حجاج يقترب من 200 ألف ب بناقصه

يقترب النجم مصطفي حجاج بأغنية "بناقصه" من ضمن ألبومه الجديد "هتزهزه" الحاجز 200 ألف مشاهدة بعد طرحها في يوم واحد وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
أغنية "بناقصه": من كلمات الشاعر محمودعبد لله وألحان محمدي وتوزيع موسيقي أحمد أمين وهندسة صوتية هاني محروس وتريات أحمد حسن فكري وجيتار مصطفي اصلان.
ويشار أن الفنان مصطفى حجاجطرح مؤخرا العديد من أغاني البومه الجديد منهم "اه يا حنان" و"أنا موجود" و"جرح بعد جرج"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
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وأغنية "اه ياحنان" حققت نسب مشاهدة جاوزت 3 ملايين مشاهدة وهي من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي توما.
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