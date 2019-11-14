فيديو .. مصطفي حجاج يقترب من 200 ألف ب بناقصه

يقترب النجم مصطفي حجاج بأغنية "بناقصه" من ضمن ألبومه الجديد "هتزهزه" الحاجز 200 ألف مشاهدة بعد طرحها في يوم واحد وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أغنية "بناقصه": من كلمات الشاعر محمود

عبد لله وألحان محمدي وتوزيع موسيقي أحمد أمين وهندسة صوتية هاني محروس وتريات أحمد حسن فكري وجيتار مصطفي اصلان.

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ويشار أن الفنان مصطفى حجاج

طرح مؤخرا العديد من أغاني البومه الجديد منهم "اه يا حنان" و"أنا موجود" و"جرح بعد جرج"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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وأغنية "اه ياحنان" حققت نسب مشاهدة جاوزت 3 ملايين مشاهدة وهي من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي توما.