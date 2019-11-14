شاهد .. أحمد السقا يعلن انضمام يسرا اللوزي لـ العنكبوت

أعلن النجم أحمد السقا انضمام النجمة الشابة يسرا اللوزي لأبطال فيلم "العنكبوت" المقرر عرضه في العام المقبل 2020. وظهر "السقا" مع يسرا اللوزي في أفيش جديد للعمل وحازت الصورة علي إعجاب الكثير من الجمهور. من الجمهور. Advertisements "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومني زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وآخرون وأحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير. نادر جلال وتأليف محمد ناير. ويشار أن آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع النجم أمير كرارة وغادة عادل واخراج أحمد خالد موسي.

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