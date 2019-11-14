صور .. استمرار نجاحات الفرقة القومية للفنون الشعبية علي مسرح البالون

تستمر الفرقة القومية للفنون الشعبية بتقديم عروضها الناجحة يوميًا على خشبة مسرح البالون بالعجوزة تحت رعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال وكان المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية قد افتتح عروضها مساء الخميس الماضي.





و تستمر عروض الفرقة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على مدار شهر على جانب آخر تستقبل قاعة صلاح جاهين بإدارة الفنانة القديرة لبني الشيخ يوميًّا

احتفالات المولد النبوي الشريف.كما يقدم السيرك القومى بالعجوزة بإدارة الفنان وائل عبدالله وإشراف محمد النوبي بتقديم عروضه اليومية وذلك ضمن سلسلة العروض الثقافية والفنية التي يقدمها البيت.

حضر الافتتاح عدد من قيادات البيت بينهم أ. أحمد عبدالمنعم مدير مكتب رئيس البيت، إيهاب فاروق المشرف العام على البرامج والأنشطة الفنية، وسط حضور إعلامي

وجماهير من مصر وجنسيات مختلفة من الدول العربية وبولندا واليابان وإيطاليا.وقدّم نجوم الفرقة مجموعة من التابلوهات الفنية مكونة من فصلين بعد السلام الجمهوري حيث بدأ الفصل الأول بـ"الموشح ، المجوز ، الأغانى ، فتوات ، غوازى ، أم الخلول "، وبعد الاستراحة بدأ الفصل الثاني بـ"الحجالة، الحصان، المانبوطى، التنورة"، واختتمت الفرقة برنامجها الفنى باستعراض العصايا وسط تفاعل وتصفيق وترحيب جماهيرى كبير.العرض تدريب الفنان خالد زكى ، الفنان خميس عباس ، الفنانة ميرفت حسن ، الفنان خالد عزب ، مدير مالي وإداري شيرين الدجوى ، إدارة مسرحية هاني أبو المعاطى ، مشرف عام العرض الفنان أسامة إمام .