شاهد .. كريم عبدالعزيز يكشف كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين

شارك الفنان كريم عبدالعزيز جمهوره بصورة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صيف ٢٠٢٠"، وظهر كريم في الصورة برفقة عدد كبير من طاقم العمل، من بينهم الفنانة دينا الشربيني، ماجد الكدواني، نسرين أمين، وغيرهم.
علق عبدالعزيز علي الصورة قائلًا:"الجميلة أسوان.. فيلم
يشار إلي أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، تدور أحداثه حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال، بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.
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