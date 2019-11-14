تراند اليوم : كلاكيت تاني مرة بالعكس .. صورة من كواليس ” البعض لايذهب للمأذون مرتين”

ينشغل الفنان كريم عبد العزيز هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي تشاركه في بطولته دينا الشربيني.

يتواجد فريق العمل هذه الأيام في مدينة أسوان لتصوير بعض المشاهد هناك، وشارك عبد العزيز جمهوره بصورة من الكواليس.

ظهر كريم عبد العزيز في الصورة التي نشرها عبر حسابه على Instagram مع ماجد الكدواني ودينا الشربيني ونسرين أمين وفريق العمل، وكتب تعقيبا: “الجميلة أسوان.. فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صيف 2020”.

فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف. ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.