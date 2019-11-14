تراند اليوم : بالفيديو .. منة عرفة تجري جراحة تجميل جديدة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع في فيديو قصيراً للفنانة الشابة منة عرفة، ظهرت فيه تستعرض أحدث نيو لوك لها، وتصفيف شعرها.

ولاحظ نشطاء السوشيال ميديا، انتفاخ شفاه منة عرفة في الفيديو عما كانت عليه في الماضي، ما جعل النشطاء يتساءلون عن حقيقة قيامها بحقن الفيلر.

وعلى جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.

الفيلم بطولة عايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير وهو تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.

كما تواصل منة عرفة، عرض مسرحية «اللي عليهم العين»، وهي كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة بهججة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز، وذلك بجانب النجوم خالد سرحان وليلي عز العرب.