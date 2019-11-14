نوال الكويتية ترفع “الراية البيضاء” في كليبها الجديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة نوال الكويتية كليب أغنيتها الجديدة “الراية البيضاء” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات واحد، ألحان أحمد الهرمي، توزيع خالد عز، مكس وماستر جاسم محمد، إيقاعات هاني الدوسري، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد الخلف ومن إنتاج شركة ONE Production.
“الراية البيضاء” هي أوّل أغنية تطرحها نوال الكويتية من ألبومها الجديد والذي يحمل اسم “ألبوم الحنين”.
تجدر الإشارة إلى أن نوال الكويتية تشنّ منذ أيام حملة واسعة لإطلاق ألبومها الذي تعود به إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد فترة من الغياب التزمت فيها بإصدار بعض الأغاني على طريقة “السينجل”.
لمشاهدة كليب “الراية البيضاء”:
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