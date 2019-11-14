بيرين سات تعود إلى جمهورها بهذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتظار طويل، أعلنت شبكة “نتيفلكس” العالمية عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الأول من مسلسل “الهدية” بطولة النجمة الرتكية بيرين سات.

المسلسل من المقرر إطلاقه بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد أن تم تصويره منذ فترة.

هذه الأخبار تأتي بعد أن نفت بيرين عن عمل متوقع سيجمعها بالممثل كيفانش تاتليتوغ بسبب الترزامها مع الشبكة لسنوات قادمة.

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مسلسل “الهدية” من بطولة بيرين، محمد جونسور، متين أكدولجار وميليسا شانولسون وهو مقتبس من رواية ”إستيقاظ العالم” للكاتبة التركية سوتغول بويباش.

وتدور قصة المسلسل حول رسامة موهوبة عطية تعيش حياة سعيدة مع عائلتها، إلا أن حياتها تتغير كليًا بعد اكتشاف أقدم المعابد فى العالم.