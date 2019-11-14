ما علاقة حسام حبيب بعودة شيرين عبد الوهاب إلى التمثيل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أكد المنتج وليد منصور لبرنامج “عرب وود” الذي يعرض على قنوات “روتانا”، أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ستعود للتمثيل مرة أخرى بعد غياب عن السينما دام أكثر من 16 عامًا.

وأعرب منصور عن سعادته بعودتها مرة أخرى للتمثيل كما تحدث أيضًا عن قصة الفيلم ودور شيرين الذي سيكون مشابه لفيلم “الجميلة والوحش Beauty and the Beast”.

ونفى المنتج تدخل زوج شيرين، الفنان حسام حبيب في اختيارات شيرين الفنية.

ويصنف فيلم شيرين الجديد كعمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي، بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي، وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي، يشبه طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي “الجميلة والوحش”، في التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية، مع اختلاف القصة والأحداث.

يذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد، يعد ثاني تجاربها السينمائية، إذ شاركت في بطولة “ميدو مشاكل” في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.