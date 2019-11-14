محمد الشرنوبي ينضم إلى أبطال فيلم “بنات ثانوي”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعاقد الفنان المصري محمد الشرنوبي على المشاركة في بطولة فيلم “بنات ثانوي”، من بطولة الفنانة الشابة جميلة عوض، بمشاركة كل من مي الغيطي وهدى المفتي وهنادي مهنا ومايان السيد وميدو عادل، وكريم قاسم، والفيلم من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل وإنتاج أحمد السبكي.

وبدأ تصوير الفيلم من أسبوع في منطقة مصر الجديدة بإحدى المدارس الحكومية، ويناقش أزمات وقضايا جيل الشباب في مرحلة المراهقة.

يذكر أن الشرنوبي قدم منذ يومين حفلاً مهماً في الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.