أنجلينا جولي: براد بيت يتحمل مسؤولية ما حدث لي ولأبنائي

متابعة بتجـــــــــــرد: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على انفصال أشهر ثنائي في هوليود “أنجلينا جولي” و”براد بيت”، ما زالت أنجلينا تحمل بداخلها الكثير من مشاعر الغضب تجاه زوجها السابق ووالد أطفالها.

ووفقاً لما نشرته المجلة الأميركية “US Weekly”، فإن أنجلينا (44 عاماً) ما زالت تشعر بالاستياء تجاه “بيت” (55 عاماً)، وتُحمّله مسؤولية التغيير الكبير الذي حدث لها ولحياة أطفالها بسبب أفعاله.

استمرت علاقة “بيت” و”أنجلينا” نحو 12 عاماً، قبل أن يعلنا انفصالهما بشكلٍ رسمي في سبتمبر من عام 2016، إذ ربطهما عقداً رسمي في أغسطس من عام 2014.

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وقد انفصلا بسبب مشكلات لم ينجحا في حلّها، واختلافات فشلا في توفيقها بينهما. وتعتقد بعض المصادر أن “بيت” يمضي قدماً في حياته دون عقبات، وهو ما لا تستطيع أنجلينا فعله حتى الآن.

تشعر، أنجلينا، بالمرارة من أنها لا تستطيع التحرُّك مع أطفالها الـ5 خارج لوس أنجلوس، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها تحب السفر والتحرك من مكان إلى آخر، لكنها مضطرة الآن إلى العيّش في المكان الذي حدده والد الأطفال.

يُذكر أنه في عام 2017 قالت براد بيت في تصريحات صحفية، إنه ملتزم هو وزوجته السابقة أنجلينا جولي بحل المشاكل بينهما ودياً، وفي سرية.