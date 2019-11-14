القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن أحمد جمال أحمد الخميس 2019/11/14 07:50 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2019/11/14 07:50 م بتوقيت أبوظبي أوليفيا كولمان

احتفلت النجمة أوليفيا كولمان والنجمة هيلينا بونهام بالعرض الخاص للموسم الثالث من المسلسل الناجح "التاج" أو The Crown. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" لقطات للنجمتين لحظة وصولهما إلى السجادة الحمراء بحفل العرض الخاص، الذي احتضنته قاعة Curzon Mayfair بغرب العاصمة الإنجليزية لندن. ويعد The Crown المسلسل الدرامي الأول الذي يسرد بالتفصيل مراحل فترة حكم ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية منذ توليها لمنصبها.



Advertisements وفي الموسمين الأول والثاني، قدم المسلسل شخصية الملكة إليزابيث في فترة الشباب، وجسدت شخصيتها النجمة البريطانية كلير فوي. ومع بداية الموسم الثالث، بدأت شخصية الملكة في الظهور في سن متقدمة، لذا قامت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل بالاستعانة بالنجمة أوليفيا كولمان لتجسد الملكة إليزابيث في مرحلة تقدمها بالعمر. وأوضحت صحيفة ديلي ميل أن الموسم الثالث يضم فريق عمل مختلفا بالكامل عن الذي جسد شخصيات الأحداث في الموسمين الأول والثاني.

وتجسد النجمة هيلينا بونهام شخصية شقيقة الملكة إليزابيث الثانية الأميرة مارجريت، ويجسد دور الأمير تشارلز نجل الملكة، الممثل جاسون واتكينز، ويجسد دور رئيس الوزراء البريطاني هارلود ويلسون الممثل إيرين دهويرتي. ويطرح المسلسل لعملاء نتفليكس بداية من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للمشاهدة على منصتها الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوليفيا كولمان تحتفل بالموسم الثالث من THE CROWN لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.