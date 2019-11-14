خاص- راكيل تحمل سلاحًا وتقول: “فشر فشر”

Nov 14, 2019
أطلقت الفنانة راكيل أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “فشر فشر” من انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، من توقيع المخرج عادل سرحان.
الأغنية ايقاعية تأليف عمر ساري، الحان يحيى صويص، توزيع موسيقي وتسجيل طوني سابا.
تضمنت الأغنية كلاماً مليئاً بالتحدي وهذا ما ترجمه المخرج عادل سرحان بالصورة حيث لفتت راكيل الانظار باطلالاتها الجميلة والقوية في آن خاصة بعدما اطلت بعدة لقطات وهي تحمل سلاحاً وتقول “فشر فشر توقف حياتي وتنتهي لجل بشر.. فشر فشر اللي يفكر انكسر لا ما حزر”.
وتستمر شركة “لايف ستايلز ستوديوز”الرائدة بتقديم اعمالاً مميزة من كافة النواحي بدءاً من الكلام واللحن والصورة مع اهم الاسماء في عالم الاخراج العصري والحديث، بالاضافة الى التعامل مع نخبة من الفنانين الشباب الذين يقدمون اعمالاً راقية ويلقون الدعم من الشركة التي تؤمن بالمواهب الشابة والتي تغني الساحة الفنية بالأعمال الجيدة والراقية.
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