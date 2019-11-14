طهران - لايف ستايل
كشفت ملكة جمال إيران Lily ahmad ali التي تحمل الجنسية البريطانية و تعيش في لندن ان الاقاويل التي دارت حول علاقة حب قوية تجمعها في المرحلة الحالية مع الفنان اللبناني وائل كفوري غير صحيحة , و أشارت الى ان الخبر اتى على خلفية تصريح لها تؤكد في مضمونها حبها لصوت المطرب المشار اليه و انها حرصت على حضور حفلة اقيمت له في لندن قبل فترة وقالت : لست حبيبته لانني لا أعرفه من الاساس , و حين ستكون لي محطة في لبنان سوف احرص على لقائه .
تابعت : فوجئت قبل أيام ان وسائل أعلام عدة تناولت هذا الخبر و قد سارعت الى نفيه و سألت من نشره " الا توجد صورة لديكم لنا انا ووائل ؟ " و أستغربت هذا الامر بصراحة لان اسمي لاول مرة يتم ربطه بفنان عربي , خاصة ان الشائعات السابقة جمعتني بنجوم عالميين ابرزهم براد بيت الذي تجمعني به صداقة قوية .
ملكة الجمال اعلنت عن مشروع جديد لها ممكن ان يصب في خانة تصميم الازياء و الحقائب النسائية لضمه الى حملة مساعدة الاطفال المرضى حول العالم الى جانب اللوحات التي تقوم برسمها من أجل دعم خطواتها الانسانية التي أكدت انها مستمرة بها حتى النهاية .
قد يهمك ايضاً:
تعرف على أشهر أغاني "السينغل" المقرر طرحها خلال أيام
جيسكا عازار تردّ على حقيقة زواجها من وائل كفوري
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال إيران تنفي ارتباطها عاطفيًا بالفنان وائل كفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.