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شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس يطرح سادس أغانى ألبوم مصطفى حجاج ويتبع سياسة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المنتج هاني محروس أحدث أغاني المطرب مصطفى حجاج "بناقصه" على قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.
أغنية "بناقصه" هي سادس أغنية من ألبوم "هتزهزه"، وهي السياسة الجديدة التى يتبعها هاني محروس فى طرح ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع، وأكد هاني محروس أن هذه السياسة الجديدة هي الطريقة الأفضل لنشر أغاني الألبوم بشكل عادل دون أن تُظلم أغاني عن غيرها فى نفس الألبوم.
يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولي وعنتر هلال، صابر كمال، مدين ، ومحمد يحيي وبلال سرور، احمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد ابراهيم، توما، وسام عبدالمنعم واسامة عبدالهادي.
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